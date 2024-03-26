Із річки на Рівненщині підняли тіло 38-річного потопельника

У понеділок, 25 березня, веслувальники побачили в річці Іква на Дубенщині тіло чоловіка. Потопельником виявився безвісти зниклий 38-річний місцевий житель, якого розшукували з кінця січня. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Так, за інформацією правоохоронців, близько 18:00 поліцейські та рятувальники підняли загиблого з річки на берег неподалік села Іваннє Дубенського району. Слідчі встановили, що загиблий – 38-річний місцевий житель, який зник безвісти 29 січня. Вранці того дня чоловік поїхав на роботу, однак там він так і не з’явився, а мобільний телефон вимкнув.

У кишені одягу загиблого правоохоронці виявили документи на його ім’я. Крім того, чоловіка опізнали родичі.

Ознак насильницької смерті на тілі не було. Остаточну причину загибелі наразі встановлюють.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).