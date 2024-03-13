Буковинець зник 7 березня і від тоді про нього нічого не чули

На Буковині правоохоронці знайшли вбитим чоловіка, який зник безвісти 5 днів тому. Тіло 49-річного буковинця виявили в коморі знайомого. Поліцейські з’ясували, що чоловік зник 7 березня, коли пішов в гості до односельчанина. Тіло виявили, коли опитували його знайомих про можливе місце перебування зниклого.

Батьки 49-річного жителя села Несвоя Дністровського району звернулися до поліції 12 березня. Вони повідомили, що їхній син зник ще 7 березня, і вони спершу намагалися його розшукати самотужки. Під час розслідування правоохоронці встановили, що 7 березня безвісти зниклий буковинець пішов в гості до 68-річного односельчанина, і відтоді його ніхто не бачив. Тож поліцейські поспілкувалися з чоловіком, однак під час розмови він помітно нервував і дивно поводився. Під час огляду будинку і господарства правоохоронці виявили у підсобному приміщенні тіло 49-річного зниклого чоловіка з ранами на шиї.

«Травми свідчили про насильницьку смерть. З місця події поліцейські вилучили речові докази та направили їх на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Тіло загиблого правоохоронці направили на судово-медичну експертизу», – повідомили в поліції Буковини в середу, 13 березня.

Знараддя вбивства поліцейські знайшли поруч з будинком

Співробітники поліції з’ясували, що під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого 68-річний господар будинку взяв кухонний ніж та завдав гостю удар у шию, через що той помер на місці події. Щоб приховати сліди злочину, власник будинку заховав тіло у коморі.

«Поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства, та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину», – додали в поліції Буковини.

За фактом вбивства слідчі відділення поліції розпочали досудового розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). 68-річному буковинцю загрожує до 15 років позбавлення волі.