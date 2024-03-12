Подія сталася у селі Пилипець Хустського району

У понеділок, 11 березня, у селі Пилипець Хустського району 80-річний чоловік вистрілив у собаку, внаслідок чого вона загинула. Поліція відкрила кримінальну справу. Якщо доведуть, що закарпатець вбив собаку на очах у дітей, йому загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 12 березня, заява про жорстоке поводження з твариною надійшла до Хустського райуправління поліції у Міжгір’ї.

«У зверненні було зазначено, що невідомий чоловік стріляв у собаку, внаслідок чого тварина померла. Особу стрілка поліцейські встановили – 80-річний місцевий житель. Наразі дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України», – інформують у поліції.

Правоохоронці вилучили у закарпатця зброю. Якщо доведуть, що мешканець Пилипця вбив собаку на очах у дітей, йому загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.