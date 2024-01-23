Пес кілька років жив в дворі житлового будинку

В Чернівцях в дворі будинку 29-річний чоловік ножем зарізав собаку, який мешкав там кілька років. Місцеві жителі зазначають, що тварина була не агресивна, на людей не кидалася. Люди, щоб зафіксувати жорстоке поводження з собакою, викликали правоохоронців. В поліції Буковини повідомили ZAXID.NET, що за даною подією відкрили кримінальне провадження.

Повідомлення про те, що чоловік завдав собаці кілька ножових поранень і від того тварина померла, надійшло в поліції 22 січня. Подія сталася в дворі одного із житлових будинків на вулиці Комарова, 40. Місцеві жителі побачили, що з під’їзду вийшов чоловік з ножем і накинувся на собаку. Тварина намагалася вирватися, але чернівчанин завдав їй кілька ударів, від яких собака помер.

Собака намагався вирватися, але чоловік його вбив

Сусіди одразу викликали поліцію. «Для встановлення обставити на місце скерували екіпаж поліції. З’ясувалося, що 29-річний чоловік, місцевий житель, завдав ножові поранення собаці, від яких остання загинула. Свої дії чоловік пояснив, що через собаку почував себе тривожно», – повідомила ZAXID.NET речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

В поліції зазначили, що на місце також викликали швидку медичну допомогу і чоловіка госпіталізували до Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Даний факт слідчі Чернівецького районного управління поліції внесли до ЄРДР за правовою кваліфікацією ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами). Якщо чернівчанина визнають осудним, то йому загрожує до трьох років позбавлення волі.