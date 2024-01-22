Жовківський районний суд Львівщини розглянув справу щодо Андрія С., який пішов на незаконне полювання та застрелив із рушниці зайця. Суд оштрафував його на 1700 грн та конфіскував дві рушниці в дохід держави.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, мешканець Жовківщини Андрій С. 10 грудня пішов на незаконне полювання на територію польових мисливських угідь Рава-Руського міжрайонного товариства мисливців і рибалок «Лісівник». Чоловік застрелив зайця-русака із гладкоствольної рушниці, не маючи на це дозволу. Андрія С. виявили працівники товариства мисливців.

Щодо чоловіка порушили справу про адмінправопорушення через порушення правил полювання. У суді Андрій С. розповів, що пішов полював на лиса і біля нього вибіг заєць, якого він випадково застрелив із рушниці. Вартість зайця працівники товариства мисливців оцінили у 8 тис. грн, але Андрій С. заявив, що має на утриманні п’ятьох дітей і не може заплатити штраф.

Додамо, що із лютого 2022 року, коли в Україні почалась повномасштабна війна, мисливцям заборонили полювати на звірів та птахів. Наразі на території України діє тимчасова заборона на полювання, яка буде чинною до завершення воєнного стану.

Справу розглянув суддя Руслан Зеліско, який дослідив усі матеріали справи та визнав Андрія С. у незаконному полюванні. Йому призначили 1700 грн штрафу з конфіскацією двох рушниць у дохід держави, чоловік також має компенсувати 8 тис. грн за вбитого зайця. На постанову ще може бути подана апеляція.