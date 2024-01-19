На Хмельниччині затримали двох браконьєрів, які розбирали тушу вбитого дикого кабана

У територіальній громаді неподалік Хмельницького поліцейські офіцери спільно з працівником товариства мисливців виявили двох браконьєрів, які розбирали тушу вбитого дикого кабана. Щодо них порушили кримінальну справу через незаконне полювання.

Як повідомили на офіційній сторінці поліцейських офіцерів громад у Хмельницькій області 19 січня, випадок трапився кілька днів тому на території Заслучненської ТГ неподалік Хмельницького. Двоє офіцерів громад разом із працівником товариства мисливців під час патрулювання виявили факт незаконного полювання.

На лісовій ділянці правоохоронці знайшли тушу дикої тварини (кабана). Поряд був автомобіль марки Nissan, в салоні якого поліцейські виявили довгоствольну нарізну зброю та карабін.

Встановили і водія автівки, ним виявився 35-річний чоловік, який разом із пасажиром, ймовірно, причетні до вказаного кримінального правопорушення.

На місце події викликано слідчих, тушу убитої тварини, зброю та автомобіль вилучили в законному порядку. Відомості про цю подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 248 ККУ (незаконне полювання).