З місця події слідчі вилучили 250 кг коропа та щуки

13 листопада на території природного заповідника «Розточчя» у Яворівському районі на Львівщині зафіксували незаконний спуск водойми та вилов близько 250 кг риби. За цим фактом Львівський рибоохоронний патруль склав адмінматеріали на директора мисливсько-рибальського господарства «Старичі», яке орендує в Міноборони частину території заповідника, Юрія Захарка. Це господарство раніше пов’язували з львівським бізнесменом Петром Димінським.

До редакції ZAXID.NET звернувся директор мисливсько-рибальського господарства «Майдан» з села Верещиця Ігор Бутинець. Він розповів, що 13 листопада став свідком, як група людей здійснювали вилов риби з водойми на вул. Майдан у цьому селі. Йдеться про одне з озер, площею близько 40 га, розташованих на території природнього заповідника «Розточчя».

Зі слів Ігоря Бутинця, плесо водойми було спущене, а рибу виловлювали та вантажили в автомобілі на чорних (військових) номерах. На місці події він побачив близько 10-15 людей в цивільному та у військовій формі. Це підтверджує відео з місця події, яке керівник господарства надав ZAXID.NET.

Ігор Бутинець викликав на місце події працівників Львівського рибоохоронного патруля (Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Львівській області), які склали за цим фактом акт про порушення. У документі зазначається, що скид води з водойми представниками МРГ «Старичі» було здійснено без дозвільних документів, а саме типового договору оренди водного об’єкту.

Порушення також фіксувала слідчо-оперативна група Яворівського райвідділу поліції. Зокрема, з місця події вилучили близько 250 кг риби (219 рибин коропа та 20 рибин щуки). Ігор Бутинець стверджує, що частину риби браконьєри встигли вивезти до прибуття правоохоронців.

Заступник начальника відділу Львівського рибоохоронного патруля Володимир Мущинський підтвердив ZAXID.NET згаданий факт. У результаті акт про порушення склали на директора мисливсько-рибальського господарства «Старичі» Юрія Захарка.

Зі слів Володимира Мущинського, адмінматеріали передадуть на розгляд суду. Винуватцю загрожує відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КУпАП) – штраф від 18 до 34 тис. грн.

Сам Юрій Захарко теж підтвердив ZAXID.NET факт вилову риби з озера, але всі звинувачення в браконьєрстві він відкидає. «Ми тут перебуваємо на законних підставах, у нас є договір оренди землі з Міністерством оборони. Усі документи я надав поліції, вона нехай розбирається, чи це законно чи незаконно», – заявив Юрій Захарко.

Надати редакції підтверджуючі документи він відмовився. Також відмовився пояснити, чому на місці події були присутні чоловіки у військовій формі та автомобілі на військових номерах.

У поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що за цим фактом кримінальне провадження не реєстрували, триває перевірка. З приводу згаданих подій Ігор Бутинець також подав заяву в ДБР та готує заяву в прокуратуру.

За даними YouControl, мисливсько-рибальське господарство «Старичі» зреєстроване у 2015 році у селі Старичі та орендує частину території поблизу Яворівського полігону. Раніше це господарство пов’язували з львівським бізнесменом-втікачем Петром Димінським.