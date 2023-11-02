Чоловіків затримали, а тушу кабана вилучили

На Буковині в прикордонній зоні працівники Чернівецького прикордонного загону затримали браконьєрів. Прикордонники здійснювали патрулювання для того, щоб виявити чоловіків призовного віку, які незаконно хочуть перетнути кордон. Однак військовослужбовці натомість натрапили на мисливців, які вночі вполювали кабана.

Прикордонники Чернівецького загону затримали браконьєрів поблизу прикордонної смуги з Румунією. Вночі військовослужбовці за допомогою тепловізійних приладів помітили четверо людей, які йшли лісом. Прикордонники зупинили чоловіків, вважаючи їх за ухилянтів, але під час розмови з’ясувалося, що вони мисливці, які без дозволів здійснювали незаконне полювання поблизу державного кордону України. Серед браконьєрів був один неповнолітній юнак. В автівці прикордонники виявили дві мисливських рушниці, біля транспортного засобу здобич – застреленого кабана.

«Дорослих браконьєрів прикордонники передали співробітникам Нацполіції разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 248 КК України “Незаконне полювання”.

З неповнолітнім, після встановлення його особи, провели бесіду і відправили додому», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України в четвер, 2 листопада.

Браконьєрів затримали, а кабана поліцейські вилучили як речовий доказ. Чоловікам загрожує штраф до 51 тис. гривень або громадські роботи на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Згідно з рішенням Ради оборони Чернівецької області у період дії воєнного стану заборонено полювання на території мисливських угідь. Також згідно з законодавством діє постійна заборона на полювання у прикордонній смузі без інформування органів чи підрозділів Держприкордонслужби.