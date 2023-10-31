Начальник відділення поліції з підлеглими незаконно ловили рибу

Прокуратура та Державне бюро розслідувань оголосили підозру начальнику відділення поліції, дільничному офіцеру та двом патрульним поліцейським у Кіровоградській області. За інформацією Офісу генпрокурора, їм інкримінують незаконне зайняття рибним промислом та перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Як йдеться в повідомленні, на початку березня 2022 року керівник підрозділу поліції організував своїх підлеглих для незаконного вилову риби під виглядом поліцейських рейдів із акваторії Кременчуцького водосховища на Кіровоградщині. Їх проводили у робочий час та із використанням заборонених знарядь лову. Начальник відділення забезпечив учасників групи службовим автомобілем і моторним човном з лафетом, які перебували на зберіганні як речові докази в іншому кримінальному провадженні.

Протиправну діяльність підозрюваних правоохоронці викрили в кінці місяця того ж року. Коли вони приїхали на водосховище, то застали їх на воді за незаконним виловом риби.

«Після викриття цього факту начальник відділення поліції, бажаючи легалізувати незаконний вилов водних біоресурсів та уникнути відповідальності, заднім числом видав письмове доручення на проведення профілактичного рейду по боротьбі з браконьєрством на ввіреному водосховищі», – додали у прокуратурі.

Там зазначили, що лише за встановлений період внаслідок порушень природоохоронного законодавства поліцейські заподіяли понад 217 тис. грн збитків. Зараз правоохоронці перевіряють їхню причетність до інших правопорушень, які задокументовано у процесі розслідування.

У своєму повідомленні Офіс генпрокурора не уточнив, у якому саме відділенні поліції працюють підозрювані. Там лише зазначили, що вирішується питання про відсторонення поліцейських від займаних посад та обрання їм запобіжних заходів.