Дружина і теща заступника голови Національної поліції України полковника Дмитра Тишлека мають російські паспорти. А сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Зазначається, що Тишлек усе життя працює в системі МВС та Нацполіції. Заступником керівника Національної поліції він був призначений навесні 2023 року. До того очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполу, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі, а до російського вторгнення 2014 року – близько 10 років працював на рідній Донеччині.

«Цікаво, що родина дружини Олександри Балакай орієнтовно в нульових переїхала на Ростовщину й отримала російське громадянство. При цьому російський паспорт самої Олександри Балакай лишався чинним на літо цього року», – йдеться у матеріалі.

Bihus.info опублікував витяг із російського реєстру, у якому вказано номер паспорта РФ.

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Розслідувачі також зазначають, що теща Тишлека Марія Балакай приїжджала до Києва до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і під час одного з таких візитів 2018 року взяла участь в оформленні нерухомості у Києві. Теща має російський паспорт, підтримує війну та відвідує окупований Крим. Вона проживає в Росії, проте в Києві, на неї оформлена нерухомість в одному з найдорожчих ЖК.

«На неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК «Новопечерські липки» в Києві. Одразу після оформлення теща виписала довіреність на доньку, передавши право розпоряджатися нерухомістю їй. І повернулася до Росії», – йдеться в розслідуванні.

Його автори наголосили, що намагалися отримати коментар самого Тишлека, але він спочатку погодився зустрітися, а потім скасував зустріч і перестав відповідати на дзвінки.

«Прислав текстову відповідь: ... дружина має український паспорт, а у справи тещі він не втручається», – пише Bihus.info.