Найбільше чоловік зловив карасів, йдеться про понад 300 рибин

У селищі Летичів на Хмельниччині затримали браконьєра, який незаконно виловив сітками 65 кг риби. За підрахунками спеціалістів, він завдав збитків навколишньому середовищу на 1,1 млн грн.

Як повідомила прес-служба рибоохоронного патруля, автомобіль Fiat Scudo правоохоронці спільно з інспекторами Хмельницького рибоохоронного патруля зупинили 6 вересня на вулиці Юрія Савицького у Летичеві.

«Під час поверхневого огляду автомобіля у багажному відділенні було виявлено 15 заборонених знарядь лову, а саме сіток, двигун до човна та пластикові ємності із водними біоресурсами. Загальна вага – 65 кг.

Сума розрахованого збитку складає 1 179 664 грн», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у багажнику виявили 346 карасів, 232 плітки, 41 окуня, 31 судака, 18 йоржів, 4 коропи, 3 раки, одного ляща та одного бичка.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом). Зловмиснику загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу.