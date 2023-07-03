Чоловіки незаконно виловили сітками 21,5 кг карасів

На Хмельниччині двох браконьєрів оштрафували на майже 193 тис. грн за незаконний вилов 21,5 кг карасів у річці Хомора. Вони відмовились відшкодувати збитки добровільно, тож прокурор вимагав виплатити компенсацію через суд.

Як повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, чоловіків затримали у грудні 2021 року на річці Хомора у Шепетівському районі. Зранку 13 грудня очевидці помітили, що на річці двоє рибалок у дерев'яному човні виловлюють рибу сітками. Вони зателефонували у поліцію. На місце прибули працівники рибоохоронного патруля та поліцейські, які затримали порушників. Як виявилось, сумарно рибалки зловили 122 карасі – це 21,5 кг риби.

Рік тому суд визнав їх винними у грубому порушенні правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Одного з них оштрафували на 340 грн, а іншого – на 680 грн. За довідкою обласного управління Держагентства меліорації та рибного господарства, розмір заподіяної навколишньому середовищу шкоди становив 192,8 тис. грн. Попри звернення управління рибалки добровільно її не сплатили.

Відтак прокурор подав позов з вимогою стягнути ці гроші. Полонський райсуд його задовольнив і постановив стягнути з обох чоловіків вказану суму.

Щоправда, рішення поки не набрало законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.