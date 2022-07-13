Під час перевірки на водосховищі виявили 90 загиблих рибин

На річці Південний Буг, на правому березі водосховища екологи зафіксували факти масової загибелі риби. Рибоохоронний патруль під час перевірки виявив помутніння води та повідомив про загибель 90 рибин. Екоінспекція відібрала проби води для проведення лабораторного дослідження.

Як повідомляє Хмельницький рибоохоронний патруль, у вівторок, 12 липня, мешканці міста звернулися до природоохоронців із повідомленням про загибель риби на правому березі водосховища на ріці Південний Буг від вулиці Західної Окружної до вул. Кам’янецької.

«Зафіксовано загибель 90 водних біоресурсів, а саме: 89 карасів сріблястих та 1 товстолоб. При обстеженні водного об’єкта встановлено: вода у р. Південний Буг мутна, зеленого кольору. На поверхні водойми забруднень візуально не виявлено», – йдеться у повідомленні Хмельницького рибоохоронного патруля.

Наразі представники Держпродспоживслужби та екологічної інспекції у Хмельницькій області відібрали проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. У рибоохоронному патрулі уточнюють, що висновок про причину масової загибелі риби фахівці нададуть після результатів досліджень у лабораторії.