Вночі водій вантажівки зливав відходи з цистерни на узбіччі вулиці Гущанської

Суд призначив 34 тис. грн штрафу водієві вантажівки, який вночі зливав відходи з автоцистерни на околиці Луцька. Чоловіка на гарячому затримали патрульні поліцейські. Щоб уникнути покарання, Володимир Клевець пропонував правоохоронцям 12 тис. грн. Відтак його судили за двома статтями: за забруднення земель та надання хабара. Згодом чоловік уклав угоду про визнання винуватості, в якій погодився на призначене покарання.

Інцидент стався в ніч з 15 на 16 грудня 2021 року. На вулиці Гущанській у Луцьку патрульні помітили вантажівку MAN, водій якої зливав відходи з автоцистерни. Водій не зміг пояснити поліцейським, що за речовина у цистерні і чому він зливає її вночі, тому для закриття справи вирішив дати їм 12 тис. грн. Патрульні грошей не взяли, натомість викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як показала експертиза, водій зливав на узбіччя відходи, що містили нафтородукти, сульфати, фосфор та нітрати, завдавши збитків навколишньому середовищу на понад 4 тис. грн.

Щодо чоловіка розпочали кримінальні провадження за двома статтями: ч.1 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.1 ст. 239 ККУ (забруднення земель).

У вироку йдеться, що наприкінці квітня обвинувачений Володимир Клевець уклав угоду про винуватість з прокурором. У ній він визнав свою провину та погодився на призначене покарання. Суддя Катерина Камінська цю угоду затвердила. Чоловікові призначили 34 тис. грн штрафу, крім того, 12 тис. грн, які він давав поліцейським як хабар, вилучать в дохід держави.

Вирок поки що не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.