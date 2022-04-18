Батько та матір пропонували поліцейським по 100 доларів

У селищі Благодатне на Волині батьки 37-річного п'яного водія тричі пропонували поліції хабар. Перші два рази гроші пропонував батько порушника, втретє 100 доларів слідчому запропонувала його матір. Щодо цього інциденту відкрили провадження, за пропозицію неправомірної вигоди батькам загрожує до чотирьох років у в'язниці. Крім того, також у водія вилучили автомобіль, а за п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Про інцидент стало відомо у понеділок, 18 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Під час патрулювання у селищі Благодатне співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль ВАЗ-21104. За кермом перебував 37-річний місцевий мешканець з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Освідування показало результат 3,2 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму.

«Під час складання адміністративних матеріалів до поліцейських підійшов батько порушника та запропонував їм неправомірну вигоду 50 євро й залишив купюру в салоні службового авто. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Проте це не зупинило чоловіка, вдруге наполегливо «вирішити питання» він вже намагався з оперативником, котрий прибув у складі групи, поклавши 100 доларів США у бронежилет правоохоронця», – повідомляє поліція.

Коли й це не дало результату, за справу взялася матір правопорушника. Незважаючи на неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, 100 доларів США вона поклала на коліна слідчому.

Усі ці факти слідчі задокументували. Відкрито кримінальне провадження за ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Батькам порушника загрожує від двох до чотирьох років тюрми.

Також на водія склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне керування). Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на один рік. Автомобіль вилучили на спецмайданчик.