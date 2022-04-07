Драгер показав 1.93 проміле, що в дев'ять разів перевищує допустиму норму

Вночі у Луцьку патрульні зупинили п'яного 21-річного водія Renault. Поліцейським він пояснив, що у цей день відзначав свій день народження. На порушника склали адмінпротокол, йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, патрульні зупинили водія Renault вночі у четвер, 7 квітня. У 21-річного чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд на місці, на що він погодився.

Тест на драгері показав 1,93 проміле, що в дев'ять разів перевищує норму. Як пояснив патрульним водій, в цей день він святкував свій день народження.

На порушника склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Санкція статті передбачає штраф 17 тис. грн та позбавлення права керувати транспортом на рік. Крім того, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик.

Додамо, що протягом цього ж нічного патрулювання поліцейські виявили підозрілих осіб. В одного з них під час поверхневої перевірки виявили канабіс. На місце для з'ясування обставин викликали слідчо-оперативну групу.