На порушників, як і раніше, складають адмінпротоколи за п'яне водіння, які передбачають штраф 17 тис. грн

На Волині 26 березня вперше поліція вилучила автомобілі на потреби армії у двох п'яних водіїв. Обоє чоловіків перебували у стані сильного сп'яніння: алкоголь перевищував норму в одного з них в 12 разів, а в іншого – в 13. Додамо, що цього ж дня, 26 березня, голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко підписав наказ про вилучення автомобілів у нетверезих водіїв.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, у суботу, 26 березня, на одному з постів патрульні виявили водія BMW 740 LI, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння, тест показав 2,24 проміле, що в 12 разів перевищує норму.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Санкція статті передбачає 17 тис. грн штрафу. Крім того, автомобіль вилучили і доправили на спецмайданчик.

Також цього ж дня патрульні отримали виклик про ДТП без травмованих. Виявилось, що винуватець аварії був нетверезий. «37-річний керманич ЗАЗ Lanos не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він пройшов огляд на місці події. Результат — 2,70 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму», – повідомляють патрульні.

На водія склали одразу два адмінпротоколи: за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспорту) та ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Автомобіль доправили на спецмайданчих. Щодо вилучених автомобілів патрульні повідомили обласну військову адміністрацію.

Додамо, що 26 березня голова адміністрації Юрій Погуляйко підписав наказ про вилучення автомобілів у п'яних водіїв. Згідно з документом, вилучений транспорт передаватимуть на потреби ЗСУ та інших збройних формувань. Аналогічні накази вже давно діють у сусідніх областях, до прикладу, в Тернопільській області його прийняли ще 3 березня, а у Рівненській – 2 березня.