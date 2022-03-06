На Тернопільщині вже вилучили три авто у нетверезих водіїв на потреби армії

На одному із блокпостів Тернопільської області правоохоронці зупинили водія напідпитку і вилучили в нього автомобіль. Позашляховик передадуть на потреби військових, повідомили на засіданні штабу оборони Тернопільщини.

Водія напідпитку зупинили на одному із блокпостів області працівники поліції. Він пройшов освідчення на наявність алкоголю в крові, і тест показав, що чоловік виявився дійсно п'яним. Автомобіль правоохоронці вилучили.

«За цю ніч знову є одна людина, яка вирішила допомогти армії, керуючи транспортним засобом, позашляховиком повнопривідним, ідеально, який підходить для військових. Людина була спіймана, машина вилучена і сьогодні передається на забезпечення їхніх потреб. Тому, якщо є знову бажаючі допомогти армії і хочуть далі керувати в нетверезому стані, то можете віддавати свій автомобіль», – розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Правоохоронці не уточняють на якому саме блокпості вилучили автомобіль. Також не надають відомостей про марку машини та інформацію про водія.

Нагадаємо, що 4 березня на Тернопільщині також вилучили два автомобілі у водіїв, які перебували за кермом на підпитку. За словами керівника поліції Тернопільщини Олександра Богомола, чоловіки скоїли аварії, а саме врізалися на автомобілях в паркани приватних будинків.

Додамо, що згідно з рішенням обласної військової адміністрації та штабу оборони області, транспортні засоби у нетверезих водіїв вилучатимуть на користь військовослужбовців.

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