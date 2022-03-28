Драгер, розрахований максимум на п'ять проміле, показав «у небо»

На Волині патрульні поліцейські виявили 38-річного водія Peugeot з 25-кратним перевищенням норми алкоголю в крові. Драгер, за допомогою якого проводили огляд на стан сп'яніння, показав стрілки «у небо», що означає понад п'ять проміле алкоголю. На чоловіка склали адмінпротокол, йому загрожує 17 тис. грн штрафу. Автомобіль вилучили на спецмайданчик.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник, п'яного водія Peugeot виявили зранку в понеділок, 28 березня, на автодорозі Р-14 (Луцьк–Дольськ). Зазначається, що чоловікові 38 років.

Після огляду на стан сп'яніння драгер, який розрахований максимум на п'ять проміле алкоголю, показав «у небо». Це перевищення допустимої норми алкоголю в 25 разів. Зазначимо, що ступінь сп'яніння у п'ять проміле вважається фактично смертельною дозою, алкогольне отруєння настає після трьох проміле.

Також протягом минулої доби патрульні виявили ще шістьох водіїв у стані сп'яніння:

25-річний водій Nissan мав 1,24 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 6 разів;

25-річний водій Mercedes-Benz — 2,11 проміле, що перевищує норму в 10 разів;

18-річний водій Ford — 0,35 проміле, що майже вдвічі перевищує норму;

35-річний водій Mazda — 1,87 проміле, що в дев'ять разів перевищує норму;

35-річний водій Volkswagen — 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує норму;

34-річний водій Audi — 0,58 проміле, що майже втричі перевищує норму;

На всіх порушників склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), санкція якої передбачає 17 тис. грн штрафу. Автомобілі вилучили та доправили на спецмайданчик, інформацію про це передали до військової адміністрації.

Зазначимо, що 26 березня в області діє наказ голови військової адмінстрації про вилучення автомобілів у п'яних водіїв на потреби військових.