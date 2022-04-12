Священик довго вирішував, чи проходити огляд на стан сп'яніння, але зрештою відмовився

Вночі 12 квітня у Луцьку патрульні зупинили настоятеля монастиря ПЦУ Тараса Ханаса, який їхав під час комендантської години. У процесі спілкування патрульні помітили в нього ознаки сп'яніння. Проходити тест на драгері та огляд у наркодиспансері священик відмовився, відтак на нього склали адмінпротокол. За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Відео близько 02:00 вночі, 12 квітня, опублікував луцький юрист Артур Мартіросян, який бере участь у патрулюваннях Луцька. Як видно на відеозаписі, водієві, якого зупинили на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку, запропонували пройти огляд на стан сп'яніння на місці події. Чоловік довго вагався, комусь телефонував, а потім вирішив таки не проходити огляд.

Інформацію про інцидент підтвердила речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник. У коментарі ZAXID.NET вона зазначила, що водія BMW 520 зупинили, оскільки він їхав під час комендантської години. На нього склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Санкція статті передбачає штраф 17 тис. грн. Автомобіль вилучили на спецмайданчик.

Додамо, що Тарас Ханас (ігумен Трофим) був призначений намісником монастиря 12 апостолів ПЦУ у Володимирі в червні 2021 року. До цього він очолював Свято-Успенський жіночий монастир на Житомирщині.