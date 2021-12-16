За надання хабара службовій особі 40-річному водію загрожує штраф до 12 тис. грн

У Луцьку 40-річний водій вантажівки MAN пропонував патрульним 12 тис. грн хабара. Чоловіка виявили під час нічного патрулювання на вулиці Гущанській, там він зливав із цистерни невідому речовину в канал обабіч дороги. На запитання поліцейських, що перебуває у цистерні, чоловік не відповів, натомість запропонував вирішити питання. За фактом надання хабара на водія відкрили кримінальне провадження, йому загрожує штраф.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, інцидент стався вночі у четвер, 16 грудня, на вулиці Гущанській у Луцьку. Під час нічного патрулювання поліцейські помітили автомобіль MAN з цистерною Trailor, біля якого чоловік змотував шланги, які йшли в канаву обабіч дороги.

«На місці стояв їдучий запах, який, ймовірно, йшов від рідини зеленого кольору, яка витікала із цистерни. На запитання, що перебуває у цистерні і чому громадянин зливає речовину у канал, останній пояснити він не зміг. Натомість почав пропонувати поліцейським вирішити питання», – йдеться у повідомленні.

Яка саме речовина зберігалась у цистерні вантажівки, водій говорити відмовився

Чоловіка попереджали, що за хабар передбачена кримінальна відповідальність, та незважаючи на це, він відчинив двері службового автомобіля патрульних та поклав на переднє сидіння 12 тис. грн. Відтак поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті штраф від 8 500 грн до 12 750 грн. Решта обставин події з'ясовують поліцейські.