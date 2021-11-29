На водія маршрутки склали адмінпротоколи за одразу чотирма статтями

На екологічному посту «Шацьк» патрульні виявили п'яного водія маршрутки рейсу «Гряда–Нововолинськ». Аби уникнути відповідальності, 47-річний водій запропонував поліцейським 650 грн хабара. Втім, патрульні його не взяли, а натомість викликали слідчо-оперативну групу, яка почала кримінальне провадження. Згідно зі статтею 369, чоловікові як мінімум загрожує штраф до 13 тис. грн. Крім того, на нього склали адмінпротоколи за чотирма статтями КУпАП, в тому числі за статтею про п'яне водіння, яка передбачає штраф 17 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався у неділю, 28 листопада, на екологічному посту «Шацьк». Патрульні зупинили маршрутку сполученням «Гряда–Нововолинськ», в якій не було пасажирів. Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки сп'яніння. Втім, чоловік намагався уникнути відповідальності, тож запропонував правоохоронцям 650 грн хабара.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала спробу дати хабар. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає як мінімум штраф від 8500 до 12 750 грн, а як максимум – ув'язнення до чотирьох років.

Також на 47-річного водія склали адмінпротоколи за декількома статтями КУпАП. Йдеться про ч.1 ст. 130 (керування водієм у стані сп'яніння), ч.5 ст. 121 (порушення правил користування ременями безпеки), ч.2 ст. 122 (порушення правил зупинок транспортних засобів) та ст. 125 (інші порушення правил дорожнього руху).

Зазначимо, що ч.1 ст. 130 передбачає 17 тис. грн штрафу.