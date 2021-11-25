Нетверезого тракториста зупинили на вулиці Незалежності у селі Дідичі Луцького району

Ківерцівський райсуд оштрафував тракториста, у крові якого знайшли 19-кратне перевищення норми алкоголю. Володимира Козака зупинили у селі Дідичі Луцького району в серпні 2021 року, він погодився пройти тест на драгері, який показав 3,86 проміле алкоголю. Суд визнав чоловіка винним у керуванні транспортом в стані сп’яніння і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Крім того, чоловіка на рік позбавлять водійського посвідчення.

Як йдеться у постанові Ківерцівського районного суду від 16 листопада, п’яного тракториста виявили 31 серпня близько 21:00 у селі Дідичі Луцького району. Поліцейські з’ясували, що Володимир Козак керував трактором Т-40 у стані сп’яніння. Чоловік пройшов тест на драгері, він показав 3,86 проміле, що в 19 разів перевищує норму.

На судове засідання Володимир Козак не з’явився, тож справу розглядали без нього. Суддя Марія Польова дійшла до висновку, що чоловік винен у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані сп’яніння).

Відтак Володимир Козак повинен заплатити 17 тис. грн штрафу. Крім того, протягом року йому буде заборонено керувати транспортом. Чоловік може оскаржити це рішення протягом 10 днів у апеляційному суді.