25-річному водієві загрожує штраф 17 тис. грн та позбавлення права керувати транспортом на рік

На Волині патрульні зупинили п'яного 25-річного водія, в крові якого рівень алкоголю перевищував норму в 14 разів. Зупинили його біля села Смолигів через технічну несправність, зокрема, у автомобіля ВАЗ-21074 не горів задній габаритний лахтар. Втім, при спілкуванні з водієм поліцейські запідозрили, що чоловік перебуває у стані сп'яніння. Тест на драгері це підтвердив, показавши 2,83 проміле. На чоловіка склали адмінпротокол, йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, п'яного водія виявили вночі у п'ятницю, 19 листопада, біля села Смолигів Луцького району. Поліцейські помітили, що автомобіль ВАЗ-21074 рухався з технічною несправністю. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Валентина Мельник, у автомобіля не горів задній лівий габаритний ліхтар.

«Під час перевірки документів у водія було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. 25-річний керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 2,83 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Зазначимо, що санкція статті передбачає штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.