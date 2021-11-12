У разі доведення вини водієві загрожує до трьох років позбавлення волі

У Берестечку на Волині 42-річний п'яний водій наїхав на двох дітей, які їхали на велосипеді. Відомо, що трирічний хлопчик не отримав травм, але його 13-річну сестру госпіталізували. Водій втік з місця ДТП, але поліції вдалось його знайти. Слідчі відкрили кримінальне провадження, у разі доведення вини чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у четвер, 11 листопада, на вулиці Лесі Українки в Берестечку. 42-річний житель Горохівщини, який був за кермом автомобіля Renault Megan Scenic, збив двох дітей, які їхали на велосипеді у попутному напрямку. Після наїзду чоловік втік з місця ДТП.

Внаслідок удару травмувалась 13-річна дівчина, яка їхала на велосипеді, її госпіталізували. Трирічний брат потерпілої тілесних ушкоджень не отримав.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що у дівчини діагностували струс головного мозку та забій суглобу.

Поліції вдалось знайти водія і встановити його особу. Виявилось, що за кермом авто чоловік перебував у нетверезому стані. Автомобіль правоохоронці вилучили, а відносно водія відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння). Санкція статті передбачає ув'язнення до трьох з позбавленням права керувати траснспортом від трьох до п'яти років.