Суд призначив жінці чотири роки позбавлення волі з трирічним іспитовим терміном

Луцький міськрайонний суд призначив підприємиці Інні Вільчинській, яка спричинила ДТП з двома потерпілими, умовний термін. Прокуратура вже заявила, що це надто мяке покарання, а тому оскаржуватиме його в апеляції. Нагадаємо, аварія сталась у грудні 2020 року, коли водійка Audi Q5, яка була за кермом нетверезою, спричинила зіткнення з автомобілем таксі. У результаті аварії важко травмувалась п'ятирічна дитина та 21-річна жінка. Згідно з рішенням суду, винуватиця ДТП отримала чотири роки позбавлення волі, з яких три – умовно.

Про рішення Луцького міськрайонного суду повідомила прес-служба прокуратури області у п'ятницю, 29 жовтня. Суд розглядав справу щодо 32-річної жительки Луцька, яка 19 грудня 2020 року наїхала на автомобіль таксі, в якому були пасажири. У результаті удару травми голови отримала п'ятирічна дівчинка, яка їхала з батьками у таксі. Слідство встановило, що у момент зіткнення водійка була нетвереза.

У результаті удару п'ятирічна пасажирка автомобіля таксі отримала травми голови

Також трамувалась 21-річна пасажирка авто Audi Q5. Втім, у суді вона просила не призначати водійці покарання у вигляді позбавлення волі. Водночас батьки потерпілої дитини наполягали на суворому покаранні для винуватиці ДТП.

Суддя Андрій Сівчук визнав Інну Вільчинську винною у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, що спричинило важкі тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. Жінці призначили лише чотири роки, причому, три з них умовно. Крім того, вона повинна заплатити понад 50 тис. грн за лікування потерпілих і ще 100 тис. грн за моральну шкоду, спричинену дитині.

Луцька прокуратура з таким рішенням не погодилась, тому буде подавати апеляцію, наполягаючи на більш суворому покаранні.

Інна Вільнинська зареєстрована як підприємиця. Згідно з даними на YouControl, вона займається роздрібною торгівлею продуктів харчування. У Луцьку за її участі відомо про декілька епізодів, коли вона наймала працівників, а згодом не платила їм зарплату.