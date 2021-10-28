У автомобілі були ще двоє пасажирів, втім, вони не отримали жодних травм

У нічній ДТП в Камінь-Каширському районі загинула 17-річна пасажирка. Автомобіль Mazda, у якому перебувала дівчина, з'їхав з проїжджої частини, зіткнувся з електроопорою і перекинувся. Внаслідок удару дівчина загинула, а 26-річний водій отримав травми. Ще двоє пасажирів обійшлись без тілесних ушкоджень. Слідчі відкрили кримінальне провадження, у разі доведення вини водію загрожує від трьох до восьми років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у четвер, 28 жовтня, близько 01:00, у селі Ветли Камінь-Каширського району. 26-річний водій Mazda, імовірно, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з електроопорою та перекинувся.

У результаті удару об електроопору автомобіль отримав значні ушкодження

Внаслідок аварії загинула 17-річна дівчина, яка була пасажиркою цього автомобіля. Водія доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Медики взяли у нього кров, аби перевірити його на стан алкогольного сп'яніння. Також у машині були ще двоє пасажирів, але вони не постраждали. Відомо, що всі четверо є жителями села Ветли. Звідки та куди їхала компанія, у поліції наразі не повідомляють.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що привезло до смерті). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.