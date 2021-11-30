Водія зупинили через те, що автомобіль виїхав на зустрічну смугу

У Луцьку патрульні поліцейські зупинили п'яного водія Lexus, який запропонував їм хабар 8 тис. грн. На вулиці Рівненській патрульні помітили авто, яке виїхало на зустрічну смугу. Автомобіль зупинили, правоохоронці помітили у водія ознаки сп'яніння, втім, проходити тест він категорично відмовився. Чоловік запропонував патрульним 8 тис. грн хабара, щоб уникнути відповідальності за п'яне водіння, але грошей поліцейські не взяли, натомість викликали на місце слідчих.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, п'яного водія виявили у суботу, 27 листопада, на вулиці Рівненській у Луцьку. Патрульні зупинили автомобіль Lexus RX, який виїхав на смугу зустрічного руху, чим порушив ПДР.

Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили в нього ознаки сп'яніння. Втім, пройти тест на рівень алкоголю водій категорично відмовився. Натомість він сів у авто патрульних і запропонував їм 8 тис. грн хабаря. Чоловіка декілька разів попередили про кримінальну відповідальність, втім, він на це не відреагував.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка розпочала розслідування інциденту. Крім того, на чоловіка склали адмінпротоколи відповідно до вчинених порушень.

Зазначимо, що згідно з ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) чоловікові може загрожувати як мінімум штраф до 12 750 грн, а максимально – ув'язнення до чотирьох років.