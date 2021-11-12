У разі доведення вини посадовцю загрожує від п'яти до десяти років тюрми

На Волині викрили посадовця Держгеокадастру під час отримання хабара. За тисячу доларів чиновник обіцяв не реагувати на порушення, пов'язані з нецільовим використанням земельних ділянок. Незабаром чоловікові вручать підозру, у разі доведення йому загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.

Про затримання посадовця Держгеокадастру на хабарі прес-служба СБУ області повідомила у п'ятницю, 12 листопада. Відомо, що викрили посадовця однієї з територіальних структур Держгеокадастру області під час отримання другого траншу хабара. Посаду чоловіка у прес-службі не розголошують.

«Правоохоронці встановили, що зловмисник налагодив протиправний механізм вимагання неправомірної вигоди від власників земельних ділянок. Він обіцяв не вживати заходів правового реагування на виявлені порушення по нецільовому використанню земельних ділянок. Свої «послуги» посадовець оцінював у 1 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні.

Незабаром посадовцю вручать підозру за ч.3 ст.368 ККУ(прийняття неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади до трьох років.