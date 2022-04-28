Локачинський райсуд виправдав завідувачку поліклініки Оксану Городнюк, яку затримали на хабарі 5,5 тис. грн. За версією правоохоронців, жінка вимагала хабарі за оформлення документів для отримання інвалідності. Втім, суд вирішив, що вина лікарки не є доведеною. Прокуратура вже заявила, що буде оскаржувати цей вирок в апеляційному суді.

Завідувачку поліклініки в Локачах викрили восени 2019 року. За версією слідства, Оксана Городнюк, яка очолювала лікарняно-лікарську комісію, вимагала та отримала від жінки 5,5 тис. грн гривень за прийняття рішення про направлення її на проходження медико-соціальної експертної комісії для присвоєння групи інвалідності.

Правоохоронці затримали лікарку на її робочому місці під час отримання хабаря. Тоді прес-служба СБУ повідомляла, йдеться не про один епізод, оскільки жінка систематично вимагала хабарі. Лише за 2019 рік вона за корупційною схемою підготувала та скерувала медичні документи на майже 250 громадян.

Дії Оксани Городнюк кваліфікували за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди службовою особою), яка передбачає від п'яти до десяти років тюрми. Однак, суд першої інстанції її виправдав.

«Суд першої інстанції виправдав завідувачку поліклініки, проте прокурори наполягатимуть на притягненні її до кримінальної відповідальності. Волинська обласна прокуратура оскаржить в апеляційному порядку вирок Локачинського районного суду», – йдеться у повідомленні.