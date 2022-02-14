Дмитро Красносельський працює на посаді заступника голови Ковельської РДА з квітня 2021 року

Заступника голови Ковельської РДА затримали на хабарі 4 тис. доларів. За ці гроші Дмитро Красносельський повинен був посприяти у наданні дозволу підприємству на викиди забруднюючих речовин. Дії посадовця кваліфікують за статтею про вловживання впливом, йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, під час досудового розслідування було встановлено, що посадовець Ковельської РДА вимагав та отримав від керівника одного з підприємств 4 тис. доларів хабара.

«У таку суму посадовець оцінив свої послуги у лобіюванні інтересів підприємства, зокрема, сприяння про надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучили. Після оголошення посадовцеві про підозру, йому будуть обирати запобіжний захід», – йдеться у повідомленні.

Посадовцеві вручать підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає до п'яти років ув'язнення.

Як повідомляє ВолиньPost, йдеться про заступника голови Ковельської РДА Дмитра Красносельського. Зазначимо, що Дмитро Красносельський народився у Луганську, в 2014 році очолив місцеву РДА. З вересня 2020 переїхав на Волинь, зокрема, тоді його призначили на посаду заступника голови Маневицької РДА. В квітні 2021 року він почав працювати в Ковельській РДА.