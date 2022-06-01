Перевищення допустимих норм концентрації небезпечних речовин не виявлено

У селі Вовчківці перекинулася вантажівка ГАЗ-53 із мінеральним добривом – аміачною селітрою. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, перевищення концентрації шкідливих речовин на місці аварії не виявили.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про ДТП за участі вантажівки поблизу села Вовчківці надійшов до служби порятунку о 10:38 у середу, 1 червня. На місці рятувальники встановили, що перекинувся кузов вантажівки ГАЗ-53, яка перевозила мінеральне добриво.

«Внаслідок перекидання кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗ-53», який перевозив пластмасову ємність об’ємом 6 м куб з карбамідною аміачною селітрою (рідке мінеральне добриво), відбулася розгерметизація з витіканням рідини на поверхню землі. До прибуття підрозділів ДСНС працівниками фірми-перевізника проведено змивання розлитого міндобрива водою», – йдеться у повідомленні ДСНС.

За інформацією спеціалістів Івано-Франківського лабораторного центру МОЗ України, які на місці події відібрали проби ґрунту та провели заміри повітря, перевищень допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено. Загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Постраждалих внаслідок ДТП також не було.