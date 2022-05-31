Мотоцикл перекинувся і придавив 66-річного водія, чоловік загинув на місці аварії

У лісі поблизу села Бочківці загинув 66-річний місцевий мешканець, який поїхав збирати сухостій. Поліція встановила, що чоловік не впорався з керуванням і перекинув мотоцикл. Від отриманих травм буковинець загинув на місці аварії.

Як у вівторок, 31 травня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, правоохоронці попередньо з’ясували, що 66-річний мешканець села Бочківці поїхав мотоциклом у ліс збирати сухостій.

«Чоловік не впорався з керуванням транспортним засобом і допустив його перекидання. Внаслідок аварії водія придавило мотоциклом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).