Водій BMW спричинив зіткнення зі службовим автомобілем патрульних та вантажівкою DAF

У селі неподалік Рівного сталась ДТП за участю BMW, вантажівки та поліцейського автомобіля. За попередньою інформацією, зіткнення спричинив водій BMW, який намагався проїхати між двома попутними автомобілями. Відтак він зіткнувся з фурою, а тоді зі службовим автомобілем патрульних. Внаслідок аварії травмувались четверо осіб: сам водій та троє правоохоронців.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 22:30 у неділю, 29 травня, в селі Бабин Рівненського району.

«Поліцейські попередньо встановили, що 21-річний водій BMW 330, житель села Горбаків, грубо порушуючи правила дорожнього руху, намагався проїхати між двома попутними автомобілями, які рухалися у правій та лівій смугах, та допустив зіткнення спочатку із вантажівкою DAF, а потім із службовим автомобілем Mitsubishi Outlander», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП травмувалися четверо осіб: водій легковика та троє поліцейських. Всіх їх доставили до лікарні із травмами різного ступеня.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Чи були учасники ДТП у стані сп'яніння, з'ясує слідство.