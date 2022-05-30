Троє поліцейських постраждали у ДТП біля Рівного
Аварію спричинив водій BMW, який намагався проїхати між двома автомобілями
У селі неподалік Рівного сталась ДТП за участю BMW, вантажівки та поліцейського автомобіля. За попередньою інформацією, зіткнення спричинив водій BMW, який намагався проїхати між двома попутними автомобілями. Відтак він зіткнувся з фурою, а тоді зі службовим автомобілем патрульних. Внаслідок аварії травмувались четверо осіб: сам водій та троє правоохоронців.
Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 22:30 у неділю, 29 травня, в селі Бабин Рівненського району.
«Поліцейські попередньо встановили, що 21-річний водій BMW 330, житель села Горбаків, грубо порушуючи правила дорожнього руху, намагався проїхати між двома попутними автомобілями, які рухалися у правій та лівій смугах, та допустив зіткнення спочатку із вантажівкою DAF, а потім із службовим автомобілем Mitsubishi Outlander», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП травмувалися четверо осіб: водій легковика та троє поліцейських. Всіх їх доставили до лікарні із травмами різного ступеня.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Чи були учасники ДТП у стані сп'яніння, з'ясує слідство.