Автомобіль перекинувся за 20 метрів від проїжджої частини

У прикордонному селі Рівненщини сталась аварія, у якій загинули двоє людей. За попередньою інформацією, 28-річний водій BMW не впорався з керуванням і злетів у кювет, збивши декілька дерев. Автомобіль перекинувся за 20 метрів від дороги. Всього у салоні було п'ятеро пасажирів, троє з них були госпіталізовані.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 07:30 у понеділок, 30 травня, на автодорозі «Борове-Рокитне-Вежиця» між селами Старе Село та Дроздинь Сарненського району.

За попередньою інформацією, 28-річний мешканець села Березове, який був за кермом BMW 730, не впорався з керуванням та на швидкості злетів у кювет, збивши декілька дерев. Автомобіль перекинувся за 20 метрів від проїжджої частини.

Внаслідок удару загинув водій і пасажир. «В машині перебувало п'ятеро чоловіків, трьох із них було госпіталізовано до медичного закладу, де їх стан оцінюють медики. Ще двоє чоловіків загинули на місці пригоди, їх затисло в салоні понівеченого автомобіля. Загиблих за допомогою спеціального обладнання деблокували рятувальники ДСНС», – повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Станом на 11:00 на місці далі працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини ДТП. Більше деталей повідомлять згодом.