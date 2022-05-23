Автомобіль Opel отримав механічні ушкодження після з'їзду в кювет

У селі на Рівненщині внаслідок аварії постраждали двоє дітей. Попередньо відомо, що 37-річний водій Opel з'їхав у кювет, внаслідок чого двоє хлопчиків отримали травми. Після ДТП водій втік з місця, залишивши напризволяще потерпілих. Наразі невідомо, чому діти перебували у його авто, поліція шукає їхніх батьків.

Повідомлення про аварію при в’їзді в село Сапожин, що неподалік Гощі, надійшло до поліції у понеділок, 23 травня, близько 13:40. Попередньо відомо, що водій автомобіля Opel не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав в кювет. Після вчиненої аварії, залишивши в автомобілі двох травмованих малолітніх дітей, він зник з місця події.

Двох хлопчиків, яким по три та сім років, госпіталізували у Корецьку міську лікарню із підозрою на політравму. Наразі відомо, що за кермом автомобіля, ймовірно, перебував 37-річний місцевий мешканець, який є власником авто. Поліцейські проводять розшукові заходи, щоб його знайти.

«Наразі поліцейські працюють на місці події, встановлюють усі обставини ДТП, зокрема й з’ясовують батьків потерпілих та яким чином вони опинилися у даному авто», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.