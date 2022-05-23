Піарниця Ольга Ферар та депутат Рівненської облради Олександр Данильчук, які потрапили у ДТП

Рівненська піарниця Ольга Ферар та екс-голова Рівненської облради Олександр Данильчук потрапили у п'яну ДТП. Жінка, яка перебувала за кермом Land Cruiser в нетверезому стані, пошкодила автомобіль Honda, який належить прокурорці Ользі Лихач. Під час спілкування Олександр Данильчук заявив, що виграє всі суди, оскільки у цій області він «цар». Наразі на нього склали протокол за дрібне хуліганство, а на Ольгу Ферар – протокол за п'яне водіння. Автомобіль вилучили на штрафмайданчик.

Аварія сталась близько 22:00 у суботу, 21 травня, на проспекті Миру в Рівному. Водійка Toyota Land Cruiser, здаючи назад, наїхала на автомобіль Honda і пошкодила фару та бампер.

Відео з місця аварії опублікувала прокурорка Ольга Лихач, автомобіль якої і зазнав пошкоджень. Її чоловік зафільмував, як водійка Toyota, використовуючи нецензурну лексику, доводить, що це не вона вчинила ДТП. А її супутник каже, що він у цій області «цар» та без проблем «виграє усі суди».

Як повідомляє «Четверта влада», за кермом автомобіля перебувала колишня журналістка та піарниця Ольга Ферар. Поруч з нею в автомобілі сидів екс-голова Рівненської облради Олександр Данильчук, який наразі є депутатом облради від партії «Сила та честь».

На Ольгу Ферар склали три адмінпротоколи: за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), ч.1 ст. 126 КУпАП (відсутність документів) та ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження автомобілів). За статтею про п'яне водіння їй загрожує 17 тис. грн штрафу.

У своєму Facebook Ольга Ферар визнала провину, щоправда, зазначивши, що ДТП було незначним.

Також патрульні склали адмінпротокол на Олександра Данильчука за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Зранку наступного дня, 22 травня, автомобіль вилучили на штрафмайданчик. Чи вилучатимуть його на потреби ЗСУ, вирішуватимуть у військовій адміністрації.