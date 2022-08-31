Наразі невідомо, чи планує Ольга Ферар оскаржувати рішення суду

Рівненська піарниця Ольга Ферар отримала 17 тис. грн штрафу за п'яне водіння та вчинення ДТП. У травні цього року жінку спричинила резонансну аварію, пошкодивши автомобіль прокурорки Ольги Лихач. ДТП вона вчинила на автомобілі екс-голови Рівненської облради Олександра Данильчука, який на момент аварії й сам перебував у салоні. Після аварії вони обоє нецензурно висловлювались, за що Олександр Данильчук отримав згодом 51 грн штрафу.

Відповідне рішення Рівненський міський суд прийняв у понеділок, 29 серпня, повідомляє «Рівне вечірнє». Зокрема, суд визнав її винною за двома статтями КУпАП: ч.1 ст. 130 (п'яне водіння) та ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих). Їй призначили 17 тис. грн штрафу та на рік заборонили сідати за кермо. Наразі невідомо, чи подаватиме вона апеляцію.

Зазначимо, що аварія сталась ввечері 21 травня у Рівному. Ольга Ферар, яка була за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, пошкодила автомобіль Honda. В цей час у салоні Toyota перебував і сам Олександр Данильчук. Вони обоє вийшли з автомобіля і почали сварку з власницею пошкодженого авто — рівненською прокуроркою Ольгою Лихач.

Чоловік Ольги Лихач зняв на відео, як Олександр Данильчук каже, що виграє у цій області всі суди, оскільки він тут «цар».

Зазначимо, що попри те, що на відео саме Ольга Ферар нецензурно висловлюється, адмінпротокол про дрібне хуліганство склали на Олександра Данильчука. За це його згодом оштрафували 51 грн. Після цієї ДТП чоловік оголосив про те, що складе свої повноваження депутата облради.