Савана - неперевершено граційна, красива і дорога порода, що найбільш наближена до дикої природи

Якщо ваше серце належить диким котам, але переїжджати до них в Африку чи Азію ви поки не готові, Daily Wag пропонує подивитись на п’ять порід котів, що найбільше схожі на своїх диких пращурів. Вони домашні і соціальні, але природа бере своє і, щонайменше, проявляється у зовнішності цих тварин.

Ось топ-5 порід котів, що найбільше схожі на своїх диких родичів:

Савана;

Бенгальський кіт;

Серенгеті;

Гавана браун;

Чаузі.

Ці породи виникли від схрещування диких і домашніх котів у різних варіаціях та з різною метою.

Савана

Ця порода виникла від схрещування домашніх котів і африканських сервалів, що, у свою чергу, походять від левів. Перше кошеня народилося у 1986 році. Сьогодні це повноцінна і визнана порода.

Ці тварини високі, стрункі, довголапі. Окрас, зазвичай, є плямистим, але може змінюватися – бути пісочним, бежевим тощо. Вуха – високі, а хвіст – короткий.

Савана

Ці коти можуть стрибнути на висоту до 2,5 м з нерухомого положення. А ще вони вміють голосно шипіти. Утім, опікуни котів цієї рідкісної породи говорять, що вони дуже соціальні тварини, активні і напрочуд розумні – швидко навчаються новому.

Залежно від того, в якому поколінні кошеня від сервала, окрасу та інших критеріїв, малюк савани може коштувати і 200 тис. грн і поза 20 тис. доларів. Це, мабуть, найдорожча порода котів у світі зараз.

Бенгальський кіт

Ця порода – гібрид азійської леопардової кішки і домашнього кота. Окрас цих котів схожий на леопардовий – такі ж круглі привабливі плями і розетки, деякі мають блискуче напилення. Бенгальські коти існують з 1963 року, але були визнані як окрема порода лише у 1986 році.

Бенгали – люблячі, цікаві до всього, активні тварини. Можуть шкодити, якщо їм стане нудно. Особливість цих котів ще в тому, що вони дуже люблять воду і можуть сидіти в умивальнику, з якого капає вода, годинами. А ще вони можуть стрибнути до вас у ванну.

Бенгальський кіт

Залежно від окрасу та походження, кошенята бенгальської породи можуть коштувати від 15 до 40-50 тис. грн і більше.

Серенгеті

Назва породи походить від регіону в Африці, де жили пращури цих нині домашніх котів. Серенгеті – це гібрид бенгалів та орієнтальної короткошерстої породи, виведений у 1994 році. Метою такого схрещування було отримати породу із зовнішністю сервала, але без залучення сервала.

Серенгеті

Серенгеті – це мисливці, вони надзвичайно активні і опікуну доведеться їх весь час чимось займати або ж створити середовище, де серенгеті може розважатись самостійно. Це також дуже балакучі і прив’язані до опікуна котики.

Серенгеті

В Україні та, мабуть, у сусідніх країнах цю породу не знайти. У світі є всього кілька сотень її представників. В США кошеня цієї породи може коштувати близько 2 тис. доларів.

Гавана браун

Ці коти каштанового кольору із коричневими вусами й носом, що контрастують зі зеленими очима, виведені в Британії в 1952 році. Для цього схрестили сіамського кота і чорну короткошерсту кішку, що зустрічається в Англії.

Гавана браун (назва може походити від схожості за кольором із сигарами) – дружелюбна, грайлива порода, цікаво до всього. Ці котики не роблять шкоди, на відміну від багатьох своїх родичів. Також вони не тікатимуть на двір, а з радістю проводитимуть час із вами вдома. Це розумні коти, а на вашу увагу до них вони відповідатимуть ніжністю.

Гавана браун

В Україні і сусідніх країнах немає розплідників цієї породи. Загалом у світі є всього лише пару сотень чистокровних висококласних гаван. Є котики класу «пет», але і їхня ціна у рідкісних розплідниках за кордоном стартує від 1 тис. доларів.

Чаузі (шаузі)

Записи про цей гібрид домашньої кішки і очеретяного кота з джунглів з’явилися у 1990 році, але сама порода сформувалася лише у 2003 році.

Це дуже великі і надзвичайно активні коти. Якщо чаузі нудно – в усіх навколо будуть проблеми. Водночас ці котики успадкували найкраще від обох батьків – гострий розум і здатність бути тренованими. Чаузі з радістю гуляють на повідці та соціалізуються. Вони люблять своїх опікунів.

Чаузі

Чаузі

В Україні і поблизу, знову ж таки, чаузі не знайти. Більшість із них живуть в США і коштують 1-2 тис. доларів.

Про гібридні породи котів, особливо ті, що походять від схрещення з дикими котами, варто знати ще кілька речей. По-перше, вони діляться в залежності від кількості «дикої» крові:

Ф-1 – 50% (тато – дикий кіт);

Ф-2 – 25% (дідусь був диким);

Ф-3 – 12,5;

Ф-4 – 6,25%.

У різних породах цінується різна віддаленість від диких пращурів. Наприклад, кошенята саванни ф-1 і ф-2 – дорожчі, а у чаузі цінується, навпаки, менш дика кров і більш лагідний характер.

По-друге, кожен справді породистий кіт, особливо рідкісної породи, повинен мати документи, що це підтверджують.

По-третє, звідки би не походив і скільки би не коштував ваш котик, він потребує ігор, любові і безпеки біля вас.