Півтора століття тому пращури цієї породи потрапили в Європу з Африки

Кішка незвичного окрасу із екзотичними мигдалеподібними очима та ще й з великими оригінальними вушками – це про абісинську породу. Розповідаємо про особливості цієї породи та характер її представників.

Абісинська кішка: походження

Ця порода походить з Ефіопії. Її представники схожі на африканську дику кішку. Є припущення, що в Європу – у Британію – ці коти потрапили ще у 1860-х роках.

Перші абісинські кішки були схрещені з британськими короткошерстими, а більш пізні представники – з котами орієнтальних порід. Довгошерсті абісинські кошенята народжувалися протягом багатьох років, та з 1970-х років їх виділили в окрему породу – сомалі.

Абісинська кішка: характер

Це тихі, розумні і допитливі кішки, які сильно прив’язуються до своєї сім’ї. Водночас це надзвичайно активні коти, що, за можливості, потребують захищеного простору для прогулянок на подвір’ї або облаштування квартири спеціальними лазанками для котів. Ця кішка – справжня альпіністка.

Хоча абісини грайливі, водночас вони стримані і розважливі.

Абісинська кішка: здоров’я

У кішок цієї породи буває спадкова хвороба, що може призводити до анемії. Тому перед тим, як придбати кошеня, варто поцікавитися у власників, чи робили їм тести на цю хворобу.

Також у деяких країнах в абісинів виявляли хворобу очей – прогресивну атрофію сітківки. Вона спричиняє поступове погіршення зору та сліпоту, тому важливо спитати в розпліднику і про це.

Абісинська кішка: догляд

Коротка шерсть абісинської кішки щільно прилягає до тіла і має незвичний перелив кольору, адже кожний волосок забарвлений різнокольоровими смужками. Найчастіше хутро в абісинів червонувате, але бувають й інші варіанти.

За шерстю цих котів доглядати легко. Вони насолоджуватимуться розчісуванням щіткою або гребінцем, а для отримання блиску шерсть можна відполірувати шматком вологої замші.

Як і всі кішки, ця порода потребує регулярної вакцинації, боротьби з паразитами й щорічних оглядів ветеринара.

Абісинська кішка: ціна в Україні

Ціни на кошенят цієї породи сильно різняться – від 12 до 25 тис. грн. Це залежить від батьків кошеняти, наявності документів та родоводу, а також від інших нюансів, що варто з’ясовувати з продавцем.