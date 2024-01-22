Неприємний запах з рота кота може наштовхнути на думки про страшну хворобу улюбленця

У жодного котика не пахне з рота свіжою м’ятою. М’ясна дієта і часто нечищені зуби дають свій результат – не надто приємний запах, коли кіт позіхає вам в обличчя. Але це нормально. Ненормально, коли запах з рота кота різко змінюється або стає просто нестерпним. Розберемося, про що це говорить.

Чому у кота смердить з рота?

Найпоширеніша причина – відсутність гігієни ротової порожнини. Зуби котам потрібно чистити щонайменше кілька разів на тиждень. Інакше зубний наліт та залишки їжі призводять до гінгівітів і стоматитів, а ті, у свою чергу, погіршують запах з рота кота. До того ж, проблеми зі зубами та яснами завдають тварині болю та обмежують її функціональність.

Також у кота просто могло щось застрягнути між зубів або запах лишається від специфічної їжі, що він постійно споживає.

Серед інших причин поганого запаху з котячого рота можуть бути такі:

Виразка;

Ниркові захворювання;

Інфекція, нарив;

Діабет;

Захворювання шлунково-кишкового тракту;

Інфекції дихальних шляхів;

Хвороби печінки;

Рак, тощо.

Аби зрозуміти, що відбувається з котом, запам’ятайте, як у нього пахне з рота, коли він здоровий. Це допоможе вам одразу помітити зміни, якщо вони будуть.

Як позбутися неприємного запаху з котячого рота?

Перш за все, коту потрібно регулярно чистити зуби і водити його на огляд до ветеринара і котячого стоматолога. Для гігієни котячого рота потрібно використовувати тільки спеціальні зубні пасти та зубні щітки. Детальніше про це читайте за посиланням.

По-друге, уникайте давати котикам людську їжу або котячі смаколики, в яких багато цукру. Цукор швидко призводить до проблем зі зубами та інфекцій, тому уникайте його.

По-третє, можливо, коту треба буде поміняти раціон, але перед цим необхідно порадитися з ветеринаром.

За матеріалами cats.org.uk