Котики можуть мати дивні, на людський погляд, стосунки з їжею

Кожен опікун помічав, як кіт може полюбити один вид сухого корму і не хотіти нічого іншого. Так само коти можуть передумати і перестати їсти звичний корм. Розповідаємо, чи можна змінювати сухий котячий корм і чи потрібно це робити.

Чи можна змінювати сухий котячий корм?

Так, змінювати сухий корм – його смак, бренд, тощо – можна, а за деяких обставин – навіть потрібно. Якщо ваш котик їсть те, до чого звик, без проблем і не крутить носом, то спитайте у його ветеринара, чи варто щось змінювати.

Серед причин для зміни сухого котячого корму ветеринари називають такі:

вік кота – у кошенят, дорослих і літніх котів різні потреби в булках, жирах і вуглеводах, тому виробники пропонують корми для тварин різного віку, в яких враховано ці потреби;

– у кошенят, дорослих і літніх котів різні потреби в булках, жирах і вуглеводах, тому виробники пропонують корми для тварин різного віку, в яких враховано ці потреби; алергічні реакції – якщо у котика виникають проблеми зі шлунково-кишковим трактом, подразнення на шкірі чи навіть проблеми з диханням, це може свідчити про алергічні реакції, не в останню чергу їх може викликати корм, тож його доведеться замінити – після консультації ветеринара, звісно;

– якщо у котика виникають проблеми зі шлунково-кишковим трактом, подразнення на шкірі чи навіть проблеми з диханням, це може свідчити про алергічні реакції, не в останню чергу їх може викликати корм, тож його доведеться замінити – після консультації ветеринара, звісно; проблеми зі здоров’ям – є корми, що враховують заборони у харчуванні та потреби в раціоні котиків із різними захворюваннями, наприклад, сечостатевої системи, також є спеціальний корм для кастрованих і стерилізованих тварин;

– є корми, що враховують заборони у харчуванні та потреби в раціоні котиків із різними захворюваннями, наприклад, сечостатевої системи, також є спеціальний корм для кастрованих і стерилізованих тварин; вага котика – якщо у тварини недобір ваги або ожиріння, замінити його звичний корм просто необхідно, адже вага – це те, що впливає на загальний стан здоров’я тварини.

Як привчити кота до нового корму?

Перехід на новий корм теж може викликати проблеми зі шлунком. Кіт може просто не вподобати корм і відмовлятися їсти. Якщо ви вирішили, що є причини замінити котячий корм заради здоров’я тварини, то дотримуйтесь простого правила, що допоможе котові призвичаїтись до нового за тиждень.

Схема проста:

1-й день – 75% звичного корму і 25% нового;

2-й день – співвідношення 70% на 30%;

3-й день – 60% на 40%;

4-й день – 50% на 50%;

5-й день – 40% на 60%;

6-й день – 25% на 75%;

7-й день – 100% нового корму.

Перед тим, як перевести тварину на новий корм, подумайте, чи це потрібно їй, чи це просто ваше бажання, бо ви побачили новинку. Найкраще щодо харчування котика проконсультуватися з ветеринаром.

За матеріалами Petsmart