Депресія у котів проявляється втратою інтересу та зниженням активності

Людина в депресивному стані постійно відчуває сум та втрату інтересу до всього. Неможливо сказати, чи коти сумують, а от втратити інтерес до свого повсякдення вони можуть. Такий стан котика помітний для люблячого опікуна. Розповідаємо, чи буває у котів депресія, і як допомогти домашній тварині знову відчути смак життя.

Які причини депресії у кота

Так, у котів буває депресія. Ось кілька причин, що можуть впливати на виникнення такого стану:

Втрата члена родини. Попри те, що коти – індивідуалісти, ці тварини сильно прив’язуються до опікуна та своїх улюблених людей. Тож якщо така людина переїжджає чи помирає, котик може відчувати жаль і сумувати за нею. Також кіт може переживати втрату іншого кота або собаки – свого компаньйона.

Переїзд в нове житло. Тут впливає не лише сам переїзд, а й зміна умов на новому місці, особливо, якщо помешкання менше – тоді у тварини менше простору і, відповідно, активності. Також депресію може викликати заборона гуляти на вулиці, у випадку, якщо раніше тварині це дозволяли.

Зміни в родинному розкладі, в рутині. Коли в опікуна змінюється розклад роботи і він рідше буває вдома, це може позначитися на самопочутті кота. Так само, якщо опікун їде у відпустку і залишає тварину із доглядальником або ж на перетримці. Кіт не знає, чи ви повернетесь до нього, тому може переживати депресію.

Зміни у фізичному здоров’ї котика. Якщо, наприклад, в активного кота розвивається артрит і він більше не може стрибати улюбленими поличками, це може призвести до депресії через відсутність можливостей пізнання. Те ж відбувається, коли кіт втрачає зір – деякі адаптуються до нових умов досить швидко, інші – депресують.

Які ознаки депресії у кота?

Як розпізнати, що стрес був засильним і у тварини депресія? Ось кілька ознак:

зниження апетиту;

втрата інтересу до іграшок;

менше інтересу до спілкування з членами родини та компаньйонами;

більше нявчання, ніж зазвичай;

збільшення часу на сон;

зменшення часу на догляд за собою – вилизування;

частіше сечовипускання;

випорожнення поза своїм туалетом.

Оскільки коти – майстри з приховування, ці ознаки можуть також говорити про проблеми зі здоров’ям. У будь-якому випадку краще проконсультуватися з ветеринаром, якщо щось вас насторожило.

Як підбадьорити кота, коли у нього депресія?

Є багато речей, що може зробити опікун, щоб допомогти своєму улюбленцю знову відчути смак життя і повернутися до активностей. Наприклад:

проводьте спільний час зі своїм котиком якісно: гладьте його більше, чухайте і шкрябайте;

запропонуйте пухнастику нові іграшки та ігри: здивуйте котика, щоб знову запалити в ньому іскру цікавості. Тут можуть допомогти і мобільні додатки з іграми для котів або котяче телебачення;

запропонуйте котові спробувати нову їжу – це теж може розворушити його. Якщо захочете пригостити тварину людською їжею, робіть це в малій кількості і ретельно обирайте продукти, щоб не нашкодити;

увімкніть заспокійливу музику – є спеціальні канали із музикою для котів, пошукайте на YouTube;

спробуйте харчові добавки – багато з них можуть допомогти підняти рівень серотоніна у кота, що допоможе йому почуватися краще;

використовуйте феромонти або інші речовини з активними запахами – котячу м’яту, розмарин. Це може допомогти котику «прокинутись»;

зверніться по професійну допомогу – передусім, до ветеринара, який, за потреби, скерує вас далі.

За матеріалами PetMD