Як розпізнати депресію у кота та допомогти тварині: практичні поради
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Людина в депресивному стані постійно відчуває сум та втрату інтересу до всього. Неможливо сказати, чи коти сумують, а от втратити інтерес до свого повсякдення вони можуть. Такий стан котика помітний для люблячого опікуна. Розповідаємо, чи буває у котів депресія, і як допомогти домашній тварині знову відчути смак життя.
Які причини депресії у кота
Так, у котів буває депресія. Ось кілька причин, що можуть впливати на виникнення такого стану:
Втрата члена родини. Попри те, що коти – індивідуалісти, ці тварини сильно прив’язуються до опікуна та своїх улюблених людей. Тож якщо така людина переїжджає чи помирає, котик може відчувати жаль і сумувати за нею. Також кіт може переживати втрату іншого кота або собаки – свого компаньйона.
Переїзд в нове житло. Тут впливає не лише сам переїзд, а й зміна умов на новому місці, особливо, якщо помешкання менше – тоді у тварини менше простору і, відповідно, активності. Також депресію може викликати заборона гуляти на вулиці, у випадку, якщо раніше тварині це дозволяли.
Зміни в родинному розкладі, в рутині. Коли в опікуна змінюється розклад роботи і він рідше буває вдома, це може позначитися на самопочутті кота. Так само, якщо опікун їде у відпустку і залишає тварину із доглядальником або ж на перетримці. Кіт не знає, чи ви повернетесь до нього, тому може переживати депресію.
Зміни у фізичному здоров’ї котика. Якщо, наприклад, в активного кота розвивається артрит і він більше не може стрибати улюбленими поличками, це може призвести до депресії через відсутність можливостей пізнання. Те ж відбувається, коли кіт втрачає зір – деякі адаптуються до нових умов досить швидко, інші – депресують.
Які ознаки депресії у кота?
Як розпізнати, що стрес був засильним і у тварини депресія? Ось кілька ознак:
- зниження апетиту;
- втрата інтересу до іграшок;
- менше інтересу до спілкування з членами родини та компаньйонами;
- більше нявчання, ніж зазвичай;
- збільшення часу на сон;
- зменшення часу на догляд за собою – вилизування;
- частіше сечовипускання;
- випорожнення поза своїм туалетом.
Оскільки коти – майстри з приховування, ці ознаки можуть також говорити про проблеми зі здоров’ям. У будь-якому випадку краще проконсультуватися з ветеринаром, якщо щось вас насторожило.
Як підбадьорити кота, коли у нього депресія?
Є багато речей, що може зробити опікун, щоб допомогти своєму улюбленцю знову відчути смак життя і повернутися до активностей. Наприклад:
- проводьте спільний час зі своїм котиком якісно: гладьте його більше, чухайте і шкрябайте;
- запропонуйте пухнастику нові іграшки та ігри: здивуйте котика, щоб знову запалити в ньому іскру цікавості. Тут можуть допомогти і мобільні додатки з іграми для котів або котяче телебачення;
- запропонуйте котові спробувати нову їжу – це теж може розворушити його. Якщо захочете пригостити тварину людською їжею, робіть це в малій кількості і ретельно обирайте продукти, щоб не нашкодити;
- увімкніть заспокійливу музику – є спеціальні канали із музикою для котів, пошукайте на YouTube;
- спробуйте харчові добавки – багато з них можуть допомогти підняти рівень серотоніна у кота, що допоможе йому почуватися краще;
- використовуйте феромонти або інші речовини з активними запахами – котячу м’яту, розмарин. Це може допомогти котику «прокинутись»;
- зверніться по професійну допомогу – передусім, до ветеринара, який, за потреби, скерує вас далі.
За матеріалами PetMD