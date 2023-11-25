Своєю поведінкою кіт хоче сказати опікуну щось важливе

Часто можна почути, що кіт «мститься», адже може замість свого лотка сходити в туалет у кросівки, ванну чи навіть у ліжко опікуна. Та коти – не люди, вони не мають злих намірів і планів на помсту. Такою поведінкою вони намагаються сказати своїй людині щось важливе. Розберемося, про що сигналізує небажання котика ходити в туалет в лоток.

«Почуй мене!»

Причини того, що завжди вихований домашній улюбленець раптом почав ходити в туалет біля лотка замість у лоток або вибрав геть непридатне для цих потреб місце, можуть бути різними. Їх можна класифікувати за такими групами:

Стрес;

Проблеми зі здоров’ям;

Погана гігієна;

Незручність.

Розглянемо їх по черзі.

Стрес. Коти – територіальні тварини, тобто вони прив’язані до свого помешкання і гостро реагують на будь-які зміни. Змусити нервувати котика можуть і голосні звуки, і непомітна на перший погляд перестановка, а тим паче – нові співмешканці. Про некомфортну стресову ситуацію домашній улюбленець може повідомляти через ходіння в туалет повз лоток, часто – у ліжко опікуна.

Іноді це одноразова «акція», коли кіт, наприклад, налякався голосного звуку. А часом власнику треба визначити причину стресу у котика і якнайшвидше усунути її.

Стресують та з’ясовують стосунки коти і в помешканні з іншими тваринами. Тут обов’язково потрібно подбати про окремі лотки для кожного пухнастого члена родини.

Погана гігієна. Кіт не ходитиме в туалет в брудний лоток – він смердить і тварині огидно. Це просто треба запам’ятати і прибирати котячий туалет щодня, а то й кілька разів на день. Раз на 1-2 тижні потрібно проводити «генеральне миття» котячого лотка. У котів дуже чутливий ніс, значно чутливіший за людський. І якщо опікуну здається, що туалет не смердить, кіт може з ним не погодитись.

Коту незручно. Так, коти – теж особистості зі своїми вподобаннями та особливостями. Наприклад, котикам старшого віку або з проблемами зі здоров’ям буде важко іти до лотка сходами або долати інші перешкоди. Також коту може не подобатися наповнювач – хтось любить соєвий, хтось силікагелевий, хтось дрібні, а хтось крупні гранули. Просто зважайте на побажання свого котика.

Проблеми зі здоров’ям у кота. Деякі захворювання можуть призводити до нетримання сечі і калу у тварини. Ідеться про хімічні, фізіологічні і навіть психологічні причини, що призводять до цього. Часто коти можуть мати інфекцію сечових каналів, захворювання нирок, діабет, що не дають їм вчасно добігти до лотка. Стареньким котам може бути важко пересуватися, наприклад, через артрит.

Що робити, якщо кіт ходить в туалет повз лоток

Якщо ви помітили зміни в поведінці тварини і це не одиничний випадок, перш за все, зверніться до ветеринара. Спеціаліст розпитає вас про умови життя кота, що могли вплинути на нього, а також за допомогою простих тестів крові і сечі визначить стан здоров’я вашого улюбленця. Ветеринар – ваш найкращий друг.

Якщо ж ви плануєте зміни – від невеликої перестановки до переїзду, втілюйте їх поступово і по-троху привчайте улюбленця до перемін. Головне, щоб він почувався у безпеці і відчував, що його люблять.

За матеріалами PetMD