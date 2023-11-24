Правильні ігри з домашнім улюбленцем є важливим елементом виховання

Ви і ваш кіт нудьгуєте на дивані. Чому б не погратися? Замість встати і піти за улюбленою іграшкою кота, ви розчепірюєте пальці на руці і робите вигляд, що нападаєте на кота. Стоп. Не робіть так. Це погано для тварини і може мати негативні наслідки для вас.

Як ігри руками виглядають з точки зору кота

Коли людина використовує свою руку для ігор з домашнім улюбленцем, він сприймає це як дозвіл кусати опікуна – адже він сам запропонував, отже, це прийнятна поведінка і ефективна форма спілкування.

Кішки – розумні тварини, тож не дивуйтеся, якщо ваш вихованець почне використовувати нові знання для того, щоб привернути вашу увагу, отримати ласощі чи в такий спосіб казатиме «Лишіть мене у спокої».

Згодом ця стратегія може поширитись на інших членів родини, зокрема і на дітей. Укуси і подряпини – це ж не те, чого ви хочете від свого котика, чи не так?

Дехто з опікунів практикує таку гру: повалити кота рукою на спину, боротися з ним. Це так само погано, як і використовувати руки для гри, але травми можуть бути ще болючішими.

З точки зору кота, це нечесна гра, схожа на бійку, тому він сприйме вас за суперника і почне оборонятися з усіх сил. Коти – не собаки. Коли вони падають животом догори, це оборонно-агресивна позиція, в якій у хід можуть піти і зуби, і кігті. Іноді зупинити агресію тварини швидко не вдається, тому що вона занадто розпалилася через такі «ігри» і буде далі нападати на вас.

Наслідки гри з котом руками

Ваші кіт або кішка не знають, що в людини інший больовий поріг, що в неї тонша шкіра і немає хутра. Гра руками, яку ініціює сам опікун, відводить котика від розуміння, що людина може відчувати біль, на відстань, пройти яку назад дуже складно.

Кіт, який через ігри з руками вважає, що кусати людину – це норма, може:

Сильно травмувати;

Видряпуватися одягом вам на плечі;

Нападати на ваші ноги чи навіть голову, коли ви спите, адже кіт – нічна тварина.

Чим дорослішим стає кіт, тим сильнішими травми від нього. І справа тут не в агресії, а у неправильному вихованні. Окрім того, через котячі подряпини можна заразитися фелінозом –неприємним інфекційним захворюванням.

Кіт або кішка мають асоціювати руки опікуна та інших людей лише з погладжуваннями, турботою і безпекою. Тому перестаньте грати з котом руками.

За матеріалами сайту Kotomaniya