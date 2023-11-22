Люди і коти живуть разом у радості й горі, у здоров'ї та в хворобі

Люди і домашні коти роками живуть під одним дахом. Котики позитивно впливають на нервову систему людей і покращують настрій. Та навіть пухнастики, які ніколи не були у зовнішньому світі – на вулиці, можуть бути переносниками захворювань, небезпечних і для людини.

Звісно, це не означає, що треба відмовитися від домашнього улюбленця, адже є прості правила, що допоможуть захистити своє здоров’я і спокійно насолоджуватись компанією улюбленого котика.

Розповідаємо про п’ять найпоширеніших захворювань, якими людина може заразитись від кота, та про правила безпеки у співжитті з чотирилапими, що допоможуть уникнути зараження.

Токсоплазмоз

Це інфекція, поширена серед пташок та ссавців. Домашні кішки найчастіше стають носієм цього захворювання. Заразитися людина може через екскременти домашнього улюбленця. А кіт може заразитися через споживання сирого або погано обробленого м’яса.

Хоча це досить небезпечне захворювання, особливо для вагітних жінок, утім воно дуже поширене і більшість людей вже перехворіли та мають імунітет. Якщо ж ні, токсоплазмоз успішно лікується. Часто захворювання проходить безсимптомно, тому власникам котів слід щороку проходити обстеження на нього.

Феліноз

Це гостре інфекційне захворювання також називають «хворобою котячої подряпини». Збудник хвороби – специфічний мікроорганізм, що, водночас, є представником нормальної мікрофлори порожнини рота у котів.

Серед симптомів хвороби у людини – збільшення лімфовузлів, підвищення температури, припухлість на місці подряпини чи укусу. Лікування фелінозу – симптоматичне, можуть застосовуватись антигістамінні препарати і антибіотики, але лише за призначенням лікаря.

Гельмінтоз

Коти, навіть домашні, можуть бути переносниками гельмінтів (глистів). Людина може заразитися від домашнього улюбленця через прибирання котячого туалету, тісний контакт з котиком. Найпоширеніші гельмінтози, якими може заразитись людина від кота – ехінококоз і токсокароз.

Щоб уникнути захворювання, варто дотримуватися гігієни та проводити профілактику глистів у котика раз на три місяці.

Туляремія

Це заховрювання, викликане специфічною бактерією, що довго живе у вологих місцях. Коти інфікуються туляремією від гризунів або через заражену воду. Туляремія, що вражає лімфовузли, найкраще лікується на ранніх стадіях. Уникнути захворювання, знову ж таки, допоможе дотримання гігієни.

Сказ

Це найбільш небезпечне захворювання, що передається від тварини до людини. Сказ призводить до смерті тварини і може призвести до смерті людини, якщо одразу ж після зараження не почати введення антирабічної вакцини.

Захворювання передається через укус зі слиною тварини. Єдина профілактика від сказу для котика – це щорічна профілактична вакцинація.

Які ще захворювання можуть переносити домашні коти

Котики також хворіють на туберкульоз і можуть заразити ним людину, адже збудник – один і для кота, і для його опікуна. Та випадки туберкульозу у котів бувають вкрай рідко.

Також коти можуть захворіти на сальмонельоз і через порушення правил гігієни заразити ним людину. Варто уникати вживання в їжу погано оброблених продуктів та дотримуватись гігієни.

Загалом є кілька десятків захворювань, переносником яких можуть бути домашні коти. Але більшість з них у такий спосіб передаються рідко, а за умови дотримання правил співжиття і гігієни, імовірність зараження зводиться практично до нуля.

Як убезпечити своє здоров’я і здоров’я кота

Передусім, і в опікуна, і в котика мають бути усі профілактичні щеплення. Також варто регулярно проходити медогляд самому і водити до ветеринара домашнього улюбленця. Одне з головних правил, що дозволяє уникнути зараження від кота, – це часте і ретельне миття рук з милом.

Також дотримуйтеся таких правил:

Не випускайте котика на самовигул;

Прибирати котячий туалет потрібно після кожного використання і бажано в рукавичках, опісля – обов’язково мити руки;

Не годуйте тварину сирим або недовареним м’ясом;

Намагайтесь уникати укусів і подряпин котика;

Не дозволяйте своєму вихованцю пити з унітазів.

За матеріалами Ukrhealth