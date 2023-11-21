Вакцинація відбуватиметься за живою чергою

Упродовж трьох днів – 24, 25 і 26 листопада – у Львові у ветеринарній клініці комунального підприємства «Лев» вакцинуватимуть від сказу дрібних домашніх тварин. Вакцина надаватиметься безкоштовно, потрібно буде оплатити лише вартість послуги – 41 грн 13 коп. Про це повідомляє ЛКП «Лев» на своїй Facebook-сторінці.

Вакцинація дрібних домашніх тварин відбуватиметься за живою чергою з 12:00 до 17:00 у п’ятницю, суботу та неділю на вул. Промисловій, 56. Щоб тварині зробили ін’єкцію:

Потрібно надати її ветеринарний паспорт (якщо немає, його можна оформити на місці за 118,5 грн);

Тварина має бути клінічно здоровою.

У ЛКП «Лев» зазначають, що вакцина, якою робитимуть щеплення від сказу, безпечна і перевірена, але не підходить для виїзду за кордон.

Як інформував ZAXID.NET, у Дрогобичі на Львівщині через сказ у свійського кота, який вкусив власника, оголошено карантин на два місяці.

Сказ – це невиліковне та небезпечне захворювання, що вражає центральну нервову систему, супроводжується паралічем і завжди закінчується смертю. Зараження відбувається через попадання слюини від хворої тварини на слизові оболонки або ж у рани та подряпини.

Основними симптомами захворювання у тварини є:

відмова від їжі;

млявість;

слинотеча;

байдужість до води (гідрофобія);

несподівана зміна поведінки тварини (агресія переростає на ласкавість і навпаки).

За статистикою, саме від котів люди найчастіше заражаються сказом. Запобігти цьому може лише регулярна – раз на рік – вакцинація домашнього улюбленця від сказу.