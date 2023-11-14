Кіт вкусив свого господаря, а за два дні помер

У Дрогобичі на два місяці запровадили карантин. Таке рішення ухвалила державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Дрогобицькій РВА.

Карантин ввели через сказ у свійського кота, наявність якого у понеділок, 13 листопада, підтвердила Львівська регіональна державна лабораторія. Тварина вкусила свого власника – мешканця вул. Самбірської у Дрогобичі, а за два дні після укусу – загинула.

У зв’язку з цим у Дрогобичі будуть проводити масову вакцинацію всіх котів і собак. Станом на вівторок, 14 листопада, вакциновано вже 803 тварини. Власників котів і собак закликають зголошуватись до Дрогобицької районної державної лікарні ветеринарної медицини за безкоштовною вакцинацією тварин за адресою: Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 15.

Профільні служби вживають передбачені заходи для запобігання поширенню захворювання. Карантинні обмеження діятимуть до 13 січня 2024 року включно за умови відсутності нових випадків захворювання.

Нагадаємо, що влітку двічі запроваджували карантин через сказ у селах поблизу Дрогобича. Тоді сталися два випадки, коли людей покусали скажена куниця і скажений борсук.