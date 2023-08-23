Куниця вкусила жінку у селі Вороблевичі

У селі Вороблевичі Дрогобицької громади 18 серпня куниця зайшла на територію одного із домогосподарств та вкусила жінку. Крім цього, куниця напала на свійську тварину. Після лабораторних досліджень фахівці підтвердили, що тварина хвора на сказ. У прес-службі Дрогобицької районної адміністрації повідомили, що внаслідок інциденту запровадили карантин.

«Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Дрогобицькій РВА запровадила карантин у селах Вороблевичі, Хатки та Михайлевичі накладено терміном на два місяці. Профільні служби вживають заходів, щоб захворювання не поширювалося», – йдеться у повідомленні Дрогобицької РВА.

Нагадаємо, що 17 серпня на Дрогобиччині, у селі Новошичі та п'ятикілометровій зоні навколо нього, запровадили карантин через сказ. Мешканець села Брониця підібрав у полі дикого борсука та приніс його на територію одного з домогосподарств Новошичів. Тварина вкусила власника господарства й подряпала його сина.