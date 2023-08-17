Мешканець Дрогобицької громади спіймав дикого борсука в полі та приніс додому

У Дрогобицькій громаді на Львівщині запровадили карантин через виявлений сказ у дикого борсука. Тварина, яку підібрали в полі і принесли додому, вкусила чоловіка, а згодом загинула. В неї підтвердили інфікування сказом.

«10 серпня мешканець села Брониця Дрогобицької громади впіймав в полі борсука та відвіз його в село Новошичі. Там власник одного із домогосподарств розмістив його у вольєрі, під час намагання обробити тварину протипаразитним препаратом, остання вкусила сина власника, а самого власника подряпала. Через день тварина загинула. Після проведення відповідної експертизи у Пустомитівській міжрайонній державній лабораторії Держпродспоживслужби у борсука підтвердили захворювання сказом», – розповіли в Дрогобицькій РВА 17 серпня.

Рішенням комісії Дрогобицької РВА у селі Новошичі та його п’ятикілометровій зоні (села Брониця, Бистриця, Долішній Лужок) встановлено карантинні обмеження терміном на два місяці. Двоє постраждалих чоловіків проходять вакцинацію для запобігання ймовірному захворюванню.

У селі проводитимуть вакцинацію домашніх тварин. Наразі ветеринарна служба проводить обходи прилеглої території та сусідів.

Карантинні обмеження у селі Новошичі та його п’ятикілометровій зоні можуть скасувати з 16 жовтня за умови відсутності нових випадків захворювання тварин сказом.